Alex Poatan abre como azarão para revanche contra Ankalaev no UFC 320

Na noite da última terça-feira (22), Dana White anunciou oficialmente que Alex Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentarão pela segunda vez na luta principal do UFC 320. E não demorou muito para que a revanche pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) fosse avaliada nas principais casas de apostas. Ao que tudo indica, os investidores estão levando em consideração o resultado do primeiro duelo entre o brasileiro e o russo, visto que 'Poatan' desponta como azarão para a disputa.

De acordo com o site especializado 'Sportsbetting.ag', Poatan despontou com uma 'odd' (probabilidade) de + 185. Isso significa que o fã de MMA que apostar na vitória do brasileiro e acertar o resultado terá um retorno de R$ 185. Por sua vez, Ankalaev surge com uma 'odd' de -220. Desta forma, para lucrar R$ 100 com um eventual triunfo do campeão russo, o investidor teria que fazer um aporte prévio de R$ 220.

Ankalaev vs Poatan

Alex Pereira e Ankalaev já se enfrentaram anteriormente, em março, no UFC 313, em uma luta válida pelo cinturão dos meio-pesados. Na ocasião, o brasileiro acabou superado por pontos e perdeu por decisão unânime, dando início ao reinado de Magomed na categoria. Desde então, o russo pediu repetidas vezes pela revanche, enquanto Poatan deixou claro que voltaria a competir no seu tempo, sem aceitar lutas em cima da hora - como havia feito diversas vezes no passado. Agora, o reencontro dos dois foi oficialmente selado pela empresa para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA).

Merab favorito no 'co-main event'

Na mesma noite em que Poatan e Ankalaev lideram o UFC 320, outro cinturão estará em disputa no 'co-main event'. Atual dono do cinturão peso-galo (61 kg), Merab Dvalishvili é apontado como franco favorito para o embate contra Cory Sandhagen. 'The Machine', como o georgiano é conhecido, desponta com uma 'odd' -350, enquanto seu rival americano abriu o confronto com uma 'odd' +285. Desta forma, para lucrar R$ 100 com a vitória do campeão, é necessário desembolsar previamente R$ 350. Em contrapartida, um aporte de R$ 100 no desafiante traria um retorno de R$ 285 caso o palpite seja certeiro.

