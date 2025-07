'Acabou magia': Colunistas debatem possível saída de Memphis do Corinthians

A possível saída de Memphis do Corinthians pode ser uma saída satisfatória para os dois lados, analisaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

A diretoria corintiana avalia que não tem condições de pagar o contrato de Memphis - que vai até o fim de julho de 2026, e estuda rescindir com o jogador após o duelo com o Palmeiras, na Copa do Brasil.

O colunista do UOL Samir Carvalho apurou que, em conversa com integrantes da Gaviões da Fiel, o jogador holandês falou na possibilidade de renovar o contrato.

Milly: Memphis não está recebendo e não quer ficar

Parece que o Memphis não quer ficar, chegamos a um consenso. O acordo não está mais legal para ele, já que ele não está recebendo. Ele quer ir embora. Acabou o encanto, acabou a magia - e já tinha ficado claro quando ele faltou no treino. Tentaram contemporizar, dizer que não era nada disso, mas era tudo isso, sim.

Milly Lacombe

Alicia: Corinthians e Memphis tem relação de reciprocidade

É uma relação recíproca neste momento: ninguém está feliz com ninguém - e não é à toa. É natural que o jogador não se sinta motivado quando não está recebendo e o clube está metaforicamente em chamas - é um caso de polícia dia sim, dia também.

E é natural que o clube se incomode com um atleta que não trabalha de maneira profissional. O fato de ele não ter voltado para o segundo tempo para ficar no banco de reservas contra o São Paulo, é um desrespeito muito grande. [...] Para mim, pior que faltar ao treinamento, por exemplo.

Alicia Klein

