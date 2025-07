Zagueiro formado no Palmeiras é anunciado como reforço da equipe de Luís Castro nos Emirados Árabes

Após uma temporada de destaque no futebol saudita, o zagueiro brasileiro Gabriel Vareta foi anunciado oficialmente como novo reforço do Al Wasl, equipe comandada pelo técnico português Luís Castro. O defensor de 20 anos, formado no Palmeiras, deixou o Verdão de forma definitiva e assinou contrato de três anos com o clube dos Emirados Árabes Unidos.

"Estou muito feliz com essa nova etapa da minha carreira. O Al Wasl é um clube com uma grande estrutura, torcida apaixonada e um projeto ambicioso que me motivou desde o primeiro contato. Chego com muita vontade de contribuir, aprender e viver essa experiência da melhor forma possível, dentro e fora de campo", afirmou o zagueiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Al Wasl SC (@alwaslsc)

Passagem pelo Palmeiras

Vareta atuou na base do Palmeiras por mais de uma década e acumulou títulos em todas as categorias. Pelo Palmeiras, conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro sub-20 (2024), a Copa do Brasil e o Brasileiro sub-17 (2022), além de dois Paulistas sub-20 (2021 e 2023).

A regularidade e o desempenho o levaram aos treinos com o elenco profissional sob o comando de Abel Ferreira, antes de iniciar sua trajetória fora do país. Contudo, não chegou a atuar pelo time profissional.

Ele foi emprestado ao Al-Fayha no início de 2025 e rapidamente conquistou espaço no time titular. Ao longo da temporada, somou boas atuações, enfrentou estrelas como Cristiano Ronaldo, Benzema e Kanté, e ajudou a equipe saudita a se manter na elite local.

Com a experiência adquirida na Arábia Saudita, o defensor acredita que chega mais preparado para o novo desafio.

"Tive uma passagem boa no Al Fayha da Arábia Saudita e aprendi muito sobre o estilo de jogo, a cultura e a maneira como o futebol é vivido por aqui. Essa vivência com certeza vai me ajudar na adaptação e a entregar meu melhor desde o início", completou.