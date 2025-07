Yasmin vira pilar de Arthur Elias e tenta seguir artilheira contra Colômbia

Com mais uma goleada, desta vez por 4 a 1 sobre o Paraguai, a seleção brasileira feminina segue com 100% de aproveitamento e carimba mais um passo rumo ao título da Copa América. A campanha sólida, com apenas um gol sofrido até aqui, vem sendo marcada por um time que roda o elenco e dá espaço a atletas mais jovens. O destaque da classificação antecipada foi a lateral Yasmin, autora de dois gols na partida.

Lateral-direita da seleção e do Real Madrid, Yasmin Ribeiro, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris e multicampeã pelo Corinthians, carrega uma trajetória comum a muitas meninas que vêm da base do futebol feminino. Aos 28 anos, ela construiu uma sólida carreira, com destaque para sua passagem pelo Corinthians, onde atuou por cinco temporadas — nos anos de 2017 a 2022. Ao todo, foram 215 jogos, 12 gols e 17 assistências pelo clube paulista.

Esta é a segunda passagem de Yasmin por um clube europeu. Entre 2018 e 2020, ela atuou pelo Benfica, de Portugal. Natural de Governador Valadares, Minas Gerais, sua caminhada no futebol começou no AABB do bairro São João, em Pouso Alegre. Em 2014, foi contratada pelo São José, de São José dos Campos, e logo se destacou. Suas boas atuações lhe renderam uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20.

Pela base, conquistou o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 e disputou a Copa do Mundo da categoria, em 2016.

Mesmo atuando na defesa, Yasmin é uma jogadora que se destaca ofensivamente, com boa chegada ao ataque e qualidade na bola parada. É uma peça fundamental no elenco comandado pelo técnico Arthur Elias.

O Brasil enfrenta a Colômbia sexta (25), no Estádio Banco Guayaquil, às 21h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Paraguai encerra sua participação na fase de grupos contra a Venezuela.