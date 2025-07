Willian Arão e Zé Ivaldo ficam fora do Santos contra o Internacional

O técnico Cléber Xavier não deve contar com dois atletas no Santos para enfrentar o Internacional, pelo Brasileirão 2025. O zagueiro Zé Ivaldo e o volante Willian Arão não estão na lista de relacionados do Peixe, segundo informação divulgada pelo jornalista Vagner Frederico.

Os motivos das ausências são distintos. Arão sente um desconforto na panturrilha e será preservado pela comissão técnica. No caso de Zé Ivaldo, a decisão é técnica, em função da má atuação do atleta na derrota contra o Mirassol.

Em contrapartida, a lista de relacionados conta com duas novidades: o lateral JP Chermont e o zagueiro Gil retornam ao Peixe e provavelmente ficarão como opções no banco de reservas.

Escalação do Santos

O Santos deve enfrentar o Internacional com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Deivid Washington e Guilherme.