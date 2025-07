Vitória cede empate ao lanterna Sport em jogo com final elétrico no Barradão

O Vitória recebeu o Sport, no Barradão, e cedeu no último lance um empate por 2 a 2 na noite de hoje. Erick e Renzo López marcaram para os mandantes, enquanto Romarinho fez os dois gols dos visitantes.

Com o resultado, o Vitória emendou seu terceiro jogo sem perder no Brasileirão (Sport, Red Bull Bragantino e Botafogo). A equipe de Fábio Carille chegou aos 18 pontos e alcançou a 13ª posição da tabela, com quatro a mais que o Santos, primeiro time no Z4.

O Sport, por sua vez, segue na lanterna, com apenas três tentos em 14 partidas disputadas.

Ambas as equipes voltam a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. O Vitória visita o Mirassol, no Estádio Campos Maia, enquanto o Sport recebe o Santos, na Ilha do Retiro.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Barradão. O Sport começou melhor: aos cinco minutos, Lucas Lima cobrou escanteio e Derik Lacerda cabeceou, mas parou em grande defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Os visitantes continuaram pressionando, porém não conseguiam chegar ao gol dos mandantes. Aos 39, em contra-ataque, o Vitória criou a melhor chance do primeiro tempo. Após passe de Baralhas, Erick fez grande jogada individual, bateu forte e acertou o travessão de Caíque. As equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

No início da etapa complementar, o Vitória se impôs. Aos dois minutos, Baralhas aproveitou o bate-rebate, chutou de longe, e a bola saiu tirando tinta da trave. Seis minutos depois, os mandantes abriram o placar. Cáceres saiu jogando errado, Felipe Cardoso dominou e ajeitou para Erick, que chegou batendo e balançou as redes no Barradão.

Atrás no placar, o Sport foi para cima no restante do segundo tempo. A melhor oportunidade da equipe foi aos 27 minutos, quando Matheusinho passou para Igor Cariús, que, desmarcado, não pegou bem na bola e mandou para longe. Pressionando, os visitantes conseguiram chegar ao empate aos 43. Após bate-rebate na área, Zé Marcos afastou mal, e Romarinho aproveitou para igualar o marcador nos momentos finais.

O Vitória pressionou nos acréscimos. Renzo López aproveitou cruzamento de Ronald e marcou de cabeça aos 50 minutos; o gol foi confirmado após análise do VAR. Porém, na saída de bola do Sport, os visitantes empataram no último lance: Romarinho aproveitou bola levantada por Matheusinho e, de cabeça, garantiu um ponto para a equipe recifense.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 SPORT

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 23 de julho de 2025 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões vermelho: não houve

Cartões amarelos: Zé Marcos, Erick, Baralhas e Renzo López (Vitória); Barletta, Zé Lucas e Derik (Sport)

GOLS: Erick, aos 8min do 2°T e Renzo López, aos 50min do 2°T (Vitória); Romarinho, aos 43min e 52min do 2°T (Sport)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Lucas Braga, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

SPORT: Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon e Matheus Alexandre; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derik e Ramirez. Técnico: Daniel Paulista