Vitória e Sport empatam em clássico nordestino com gols na reta final no Barradão

Vitória e Sport protagonizaram um jogo de muitas emoções na noite desta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico de duas das principais forças do Nordeste terminou empatado por 2 a 2. Todos os gols saíram no segundo tempo, três deles nos minutos finais.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 16 pontos e não conseguiu abrir vantagem da zona do rebaixamento. Está na 15ª colocação. Na lanterna, o Sport tem somente quatro pontos e divide o Z-4 com Fortaleza, Juventude e Santos.

O clássico começou com muito equilíbrio no meio de campo, com o Vitória dominando as ações, brigando forte pela segunda bola e tentando impor pressão ao time visitante. Este, por sua vez, jogava ainda mais pressionado em busca de um bom resultado. Apesar do ritmo forte, ninguém conseguiu balançar as redes na etapa inicial.

No segundo tempo o jogo mudou. O time da casa saiu ainda mais para o jogo e criou oportunidades perigosas, principalmente com Baralhas, em lance de bola desviada. Aos oito minutos, Renato Kayzer roubou bola no campo de ataque e após dividida, Cáceres cruzou para Erick, que finalizou de primeira e colocou o Vitória em vantagem.

Os times alternaram oportunidades perigosas, com os goleiros trabalhando muito. Aos 10, Kayzer obrigou Caíque França a fazer uma grande defesa após grande jogada de contra-ataque. O Sport se lançou para frente e incomodou Lucas Arcanjo em várias oportunidades, mas as emoções ficaram para o final.

Aos 43 minutos, Romarinho aproveitou desvio em cobrança de escanteio e o rebote da defesa do Vitória para deixar tudo igual, aumentando o drama do time baiano. Quando o jogo caminhava para o empate, o Vitória conseguiu reagir.

Aos 50 minutos, Renzo estava bem colocado e subiu bem para cabecear, de cima para baixo, o cruzamento de Ronald. Mas no apagar das luzes, Romarinho apareceu novamente, aos 53, para empatar em bola cruzada na área baiana e encerrar o placar do jogo. Frustração geral da torcida baiana.

Na próxima rodada, o Vitória joga contra o Mirassol, no sábado, às 18h30, no Estádio José de Campos Maia. O Sport joga no mesmo horário, diante do Santos, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 SPORT

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian Oliveira (Ricardo Ryller) e Matheuzinho (Ronald); Lucas Braga (Felipe Cardoso), Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

SPORT - Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Zé Lucas (Atencio), Rivera (Gonçalo Paciência) e Lucas Lima (Romarinho); Chrystian Barletta (Hyoran), Ramírez (Matheuzinho) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Erick, aos oito, Romarinho, aos 43, Renzo, aos 50 e Romarinho, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Marcos, Renzo e Erick (VIT); Zé Lucas, Barletta e Derik Lacerda (SPO).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 291.614,00.

PÚBLICO - 11.567 torcedores.

LOCAL - Estádio Manoel Barradas, Barradão, em Salvador (BA).