Vitor Roque volta a marcar, cita "fase difícil" e valoriza vitória do Palmeiras: "Grato por fazer parte"

Vitor Roque foi o autor do gol da virada do Palmeiras sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, no Maracanã. O camisa 9 do Verdão encerrou um jejum de 11 jogos sem marcar pela equipe no duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O atacante falou da fase difícil que vive e valorizou a vitória do grupo.

"Sim, com certeza, saiu um peso. Estou muito feliz, grato a Deus que tem me sustentado. Mais do que ninguém, eu sei da fase que estou passando, fase difícil, difícil de sair também. Atacante tem que fazer gols. É Deus que me sustenta, junto com minha família. É muita oração. Estou muito grato a Deus e ao Palmeiras que está comigo nessa fase. E valorizar a vitória do grupo", disse ao Premiere.

"É um grupo maravilhoso, um ajudando o outro, no dia a dia, no jogo. Gratidão a todos, ao professor pela confiança todo estafe e diretoria. Sou muito grato por fazer parte desse grupo", seguiu.

O último gol de Vitor Roque havia sido na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão, no dia 11 de maio. Dois meses depois, ele voltou a balançar a rede. Já no último domingo, o centroavante já havia participado de um gol na vitória por 3 a 2, mas o árbitro registrou como gol contra na súmula.

Tirando um peso das costas, Vitor Roque mira ampliar a sequência entre os titulares e agora se prepara para o próximo confronto do Palmeiras, que é contra o Grêmio. A bola rola neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Palmeira se mantém no G4, com 29 pontos, ocupando o terceiro lugar.