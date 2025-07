Vasco reverte Transfer Ban na Fifa com base em recuperação judicial

O Vasco conseguiu nova vitória fora dos campos nesta manhã. A Comissão Disciplinar da Fifa reconheceu válidos os argumentos do que, conforme a legislação nacional, o clube está impossibilitado de saldar qualquer débito por fora da recuperação judicial em curso no Rio de Janeiro.

O clube havia sido condenado pelo Tribunal do Futebol da Fifa a pagar débito referente à contratação de Juan Sforza junto ao Newell's Old Boys, da Argentina.

Vitória importante

Representado pelos advogados Jean Nicolau e Rhyan Ribeiro, além de Nicolas Fraga e Bianca Reis, gerente jurídico e diretora jurídica do cruzmaltino, o Vasco comemorou a decisão. Foi a primeira vez que um clube brasileiro conseguiu reverter um transfer ban desde a introdução do novo Código Disciplinar da Fifa, em junho. Desde então, os devedores têm dever reforçado de diligência perante os credores.

"O Vasco demonstrou que vem cooperando satisfatoriamente para manter os credores informados sobre o andamento da recuperação judicial e para auxiliá-los a receber seus créditos no âmbito da RJ", explica Jean Nicolau.

No fim de maio, ainda sob a antiga versão do código disciplinar, o Vasco já revertera um transfer ban da Fifa por dívida perante o Nantes, da França.

Conforme as regras da Fifa, credores que têm valores a receber em razão de decisão do Tribunal do Futebol podem pedir à Comissão Disciplinar da entidade a aplicação de sanções esportivas aos devedores.

A decisão favorável de hoje não significa que o Vasco esteja livre de novos processos disciplinares na Fifa pelo não pagamento de débitos. As decisões são adotadas a partir da análise de cada caso.