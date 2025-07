Transmissão ao vivo de RB Bragantino x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Red Bull Bragantino e Flamengo medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (para RJ, SC, MG, ES, GO, MT, TO, AL, CE, MA, PB, PI, RN, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR, DF, e as cidades de São José dos Campos e Taubaté) e Premiere (pay-per-view).

O Red Bull Bragantino quer voltar a vencer após duas rodadas. O Massa Bruta vem de uma derrota para o Vitória, na rodada anterior, fora de casa.

Flamengo quer continuar na cola do líder Cruzeiro. O Rubro-Negro venceu o clássico com o Fluminense, no Maracanã, no fim de semana, com gol de Pedro.

Red Bull Bragantino x Flamengo -- Campeonato Brasileiro