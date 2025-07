Transmissão ao vivo de Grêmio x Alianza Lima pela Sul-Americana: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

Grêmio e Alianza Lima medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O Alianza Lima tem a vantagem no mata-mata. Os peruanos venceram por 2 a 0 na ida e podem até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final.

O Tricolor precisa vencer por mais de dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso devolva o placar do primeiro jogo, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Grêmio vem de um empate com o Vasco no fim de semana, pelo Brasileirão. O Alianza Lima foi a campo pelo campeonato local no último compromisso e perdeu para o Cusco por 2 a 0.

Grêmio x Alianza Lima - Copa Sul-Americana 2025