Transmissão ao vivo de Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fluminense e Palmeiras medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense quer a recuperação após duas derrotas no Maracanã. O Tricolor foi superado por Cruzeiro e Flamengo, respectivamente, no retorno após a Copa do Mundo de Clubes.

O Palmeiras encerrou a sequência de três jogos sem vitória no nacional. A equipe de Abel Ferreira derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, no Allianz Parque, no fim de semana.

Fluminense x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro 2025