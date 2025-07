Transmissão ao vivo de Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Corinthians e Cruzeiro medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Alvinegro vive momento turbulento na temporada. Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão tenta reagir depois da derrota para o São Paulo, no Morumbis, no último fim de semana.

Cruzeiro busca aumentar a vantagem na liderança. A equipe celeste venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo o 4 a 0 diante do Juventude, no Mineirão, no último fim de semana.

Corinthians x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro 2025