Tottenham está interessado em Rodrygo, do Real Madrid, diz jornal

O brasileiro Rodrygo é um dos jogadores mais cobiçados por times europeus nesta janela de transferências. Além de Liverpool, Bayern de Munique, Arsenal e Chelsea, o Tottenham também aparece como um dos interessados no atacante do Real Madrid.

Depois de encerrar uma fila de 17 anos sem títulos com a conquista da Liga Europa na temporada passada, o Tottenham promete seguir competitivo em 2025/26. A equipe já gastou cerca de R$ 1,3 bilhão nas contratações de Mohammed Kudus e Morgan Gibbs-White e nas opções de compra de Mathys Tel e Kevin Danso.

De acordo com o jornal espanhol AS, o clube inglês ainda sonha com a contratação de Rodrygo, mas espera fechar a contratação por menos de R$ 588 milhões, por conta da boa relação entre as diretorias de Tottenham e Real Madrid.

Relação entre Rodrygo e Real Madrid

Revelado pelas categorias de base do Santos, Rodrygo está no Real Madrid desde julho de 2019. Na última temporada, o brasileiro de 24 anos disputou 54 jogos, sendo titular em 40 oportunidades, marcou 14 gols e deu 11 assistências.

No Mundial de Clubes, sob o comando do recém-contratado Xabi Alonso, Rodrygo foi titular apenas uma vez e não saiu do banco em três dos seis jogos que o Real Madrid disputou na competição.

Ainda de acordo com o jornal AS, antes de definir seu futuro, Rodrygo vai se reunir com o treinador para conversar sobre seu papel na equipe e discutir uma possível saída. O jogador está de férias nos Estados Unidos.

Liverpool, Bayern de Munique, Arsenal, Chelsea e Tottenham ainda não abriram conversas oficiais com o Real Madrid, mas já fizeram contatos com o entorno do brasileiro.