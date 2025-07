Thiago Wild está nas quartas de final do ATP 250 da Kitzbuhel

Nesta quarta-feira, o brasileiro Thiago Wild venceu o espanhol Roberto Bautista Agut, ex top-10 do mundo, por 2 sets a 0 e está nas quartas de final no ATP 250 de Kitzbuhel. O jogo foi apertado, com parciais de 7/5 e 7/5.

Com isso, Wild iguala sua melhor campanha no torneio da Áustria, onde também alcançou as quartas de final, no ano passado.

O jogo

Logo no primeiro game do jogo, Wild teve seu saque quebrado pelo espanhol. O brasileiro só conseguiu revidar nos últimos dois games de saque do Bautista, quando quebrou o serviço adversário para confirmar o set.

Já no segundo set, Thiago saiu na frente, mas desperdiçou algumas chances, chegando a sofrer quebra quando estava sacando para o jogo. Porém, quando Bautista estava sacando no 6/5, Wild teve dois match points para fechar a partida e conseguiu aproveitar a oportunidade.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o paranaense vai enfrentar o holandês Botic Van de Zandschulp, que, apesar de ser o número 103 do mundo, já derrotou o espanhol Carlos Alcaraz, na segunda rodada do US Open do ano passado.

Botic venceu o austríaco Filip Misolic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6, para chegar nas quartas de final. Wild e o holandês nunca se enfrentaram numa partida oficial, mas já treinaram juntos várias vezes.

Se Thiago Wild chegar às semifinais, ele pode enfrentar o cabeça de chave número um, Alexander Bublik, ou o Alexander Schevchenko, número 110 do mundo.