Teste de fogo! Khabib elege próximo rival como maior desafio da carreira de Makhachev

Com um cartel invejável no MMA profissional, Islam Makhachev já enfrentou - e venceu - nomes condecorados como Charles 'Do Bronx', Dustin Poirier, Alexander Volkanovski e Arman Tsarukyan. Mas nenhum dos adversários do passado se equipara em nível de ameaça ao próximo rival do wrestler russo: Jack Della Maddalena. Ao menos é desta forma que Khabib Nurmagomedov, seu parceiro de treinos e mentor na modalidade, enxerga a situação.

Em recente entrevista ao programa 'Hustle Show', do canal russo 'Adam Zubayraev', Khabib afastou o favoritismo cedido para Islam contra o rival australiano. Na visão do agora treinador de MMA, o campeão dos meio-médios (77 kg) tem o porte físico e as habilidades como lutador para dificultar e muito a vida de Makhachev. O discurso coincide com o do também ex-campeão Michael Bisping, que chegou a classificar a aventura de Islam na categoria de cima como um "grande erro".

"Nessas lutas, um pequeno erro pode te custar tudo. Um pequeno deslize. Não vemos dessa forma (Islam favorito contra 'JDM'). Não vejo assim. Acho que o Maddalena é o adversário mais duro da carreira do Islam, na minha opinião. Não o Charles, nem ninguém. Nenhum desses caras (nem Topuria), minha opinião pessoal. Primeiro de tudo, Maddalena tem o dobro do tamanho do Ilia. Mais alto, pesado, pernas mais fortes, porte maior. O boxe é tão bom quanto. E o grappling dele, ele desenrola muito bem. Para mim, se estivéssemos preparando o Islam para ou Ilia ou Maddalena, eu ficaria mais preocupado - assim como estou - com o Maddalena. Muito mais", frisou Khabib, segundo transcrição do site 'Bloody Elbow'.

Detalhes a serem definidos

Apesar de Dana White já ter garantido a realização de 'JDM' vs Makhachev, o combate ainda não conta com data ou local definidos. A tendência é que a disputa saia do papel ainda nesta temporada, no fim do segundo semestre. Dono do cinturão, Maddalena já expressou seu interesse em defender o título na Austrália, seu país. Por outro lado, Abu Dhabi (EAU) também desponta como uma praça esportiva propícia para o duelo, dado o apelo de Islam na região. Uma terceira via seria em 'território neutro', muito possivelmente nos EUA, pela magnitude do combate.

