Sem Piquerez, Abel faz duas mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fluminense; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira foi forçado a fazer mudanças na equipe. O zagueiro Micael entrou na vaga de Bruno Fuchs, suspenso. Piquerez sofreu um trauma no ombro e deu lugar para Vanderlan.

Sendo assim, a escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Completam a lista desfalques do técnico Abel Ferreira são zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Paulinho (cirurgia na tíbia da perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Por outro lado, Flaco López, voltando de suspensão, está à disposição.

Do outro lado, o Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, terá o retorno do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de um edema na coxa direita, e do atacante Germán Cano, que, por opção, ficou de fora da última rodada

Dessa forma, a escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes; Fuentes, Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna, Soteldo e Germán Cano.

O Palmeiras voltou ao G4 do Brasileirão na última rodada depois de vencer o Atlético-MG, por 3 a 2, no Allianz Parque. O Verdão soma 26 pontos e ocupa o quarto lugar. A equipe alviverde busca voltar a engatar uma sequência positiva no campeonato.

Do outro lado, o Fluminense vem de uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Sem vencer há duas rodadas, o Tricolor das Laranjeiras está na oitava colocação, com 20 pontos conquistados.