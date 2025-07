Seis brasileiros estreiam com vitória no Brasil Tennis Classic M25

A rodada desta quarta-feira no Brasil Tennis Classic M25, disputada nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, teve vitórias brasileiras e do principal favorito.

Principal cabeça de chave, o mexicano Alex Hernandez confirmou o favoritismo ao superar Luis Felipe Miguel por 6/4 e 7/5. O número 354 do mundo vem embalado por uma boa campanha no ATP 250 de Los Cabos, onde venceu na estreia e caiu diante de Andrey Rublev na segunda rodada. Com o resultado, o aguardado confronto entre os irmãos Miguel ficou para outra oportunidade. Agora, Guto Miguel, que conquistou ontem seu primeiro ponto na ATP, terá a possibilidade de vingar o irmão diante do cabeça 1.

Entre os brasileiros, Jefferson Wendler foi destaque. O tenista de 29 anos, ex-Jacksonville University, passou pelo quali e venceu com autoridade Gustavo Albieri por 6/3 e 6/2.

"Estou muito feliz com a vitória. Consegui colocar tudo em prática, joguei muito tênis hoje. E parabenizo o Gustavo, que tem um futuro brilhante. Sigo esperando grandes coisas nesse torneio", comentou.

José Pereira, Igor Gimenez e Natan Rodrigues também avançaram, assim como Victor Braga, que celebrou a primeira vitória em um torneio M25. Ele derrotou Felipe Garla por duplo 6/2.

"Muito feliz. A gente trabalha muito, acredita que os resultados virão. Semana passada, eu e meu irmão fomos finalistas em Bucaramanga e agora consegui avançar num M25. Devagar a gente vai chegando", afirmou Victor.

Outro atleta da equipe comandada por Nicolas Santos, Victor Hugo Pagotto, também se garantiu na segunda rodada após a desistência do cabeça 2 Eduardo Ribeiro, que sofreu um estiramento na coxa no terceiro set (parciais de 6/7 (4) e 7/6 (6) e retirada).

"O jogo do Pagotto estava duríssimo e já ia para o terceiro set, então vale a classificação. Esse grupo acredita no processo e trabalha muito. Esses resultados reforçam que, em algum momento, a recompensa chega", destacou o treinador Nicolas.

Quem também saiu vitorioso foi o grego Pavlos Tsitsipas, irmão caçula de Stefanos, que hoje completou 20 anos. Ele virou o jogo contra Matheus Bueres e venceu por 6/7 (5), 6/3 e 6/3. Seu próximo adversário será justamente Pagotto.

O torneio distribui US$ 30 mil em premiação e conta pontos para o ranking profissional da ITF e ATP. A entrada é gratuita no Pinheiros mediante resgate no site www.appticket.com.br/ecp.