Saudades do Landim? Comentaristas debatem sequência de crises no Flamengo

Mesmo após vencer o clássico contra o Fluminense, o Flamengo não encontrou a paz. No Fim de Papo, Lucas Musetti e Paulo Massini debateram o tema.

O clube rubro-negro está envolvido em mais uma crise, desta vez envolvendo o departamento médico do clube, na figura do chefe José Luiz Runco, que criticou De La Cruz, em um áudio vazado.

Musetti: De La Cruz ganha carimbo negativo

O Pedro perdeu alguns milhões no mercado e o De La Cruz também. E é algo que vai perseguir o De La Cruz por um tempo. Qualquer partida ruim que ele tiver, qualquer ausência, qualquer não convocação para a seleção uruguaia. Ele ficou com o carimbo de ser 'bichado' para sempre. Não tem volta o que o Runco fez. [...] Se não vazasse o áudio em si, ia vazar para a imprensa ou para algum influenciador. Por mais experiente que o Runco seja, é um erro que merece demissão.

Lucas Musetti

Massini: Dá para sentir saudades do Landim

É inacreditável o que o José Boto fez em 20 dias. Ele arrebentou com o Pedro, arrumou treta do Pedro com o treinador, teve que desfazer o que fez. Agora, [problema] com um dos principais jogadores, que joga na seleçãom provavelmente vai para a Copa do Mundo. É incrível! É um negócio inacreditável o tal profissionalismo do Bap. É possível sentir saudades do Landim?

Paulo Massini

