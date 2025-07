São Paulo x Juventude: confira onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19h (de Brasília).

A partida vai ter transmissão exclusiva pelo Premiere (Pay-per-view). O torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

No último sábado, o São Paulo bateu o Corinthians por 2 a 0. Com o triunfo no clássico, o Tricolor voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos (Mirassol, Bahia, Vasco, Flamengo e Red Bull Bragantino). Assim, a equipe chegou aos 16 pontos e alcançou o 14º lugar, ainda próximo do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento, com 14 tentos.

Do outro lado, o Juventude não chega em boa fase. Na última rodada, a equipe gaúcha sofreu uma goleada para o Cruzeiro por 4 a 0, no Mineirão. A derrota manteve o clube na 18ª posição, com 11 pontos conquistados em 13 jogos.