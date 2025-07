São Paulo reencontra três rostos conhecidos contra o Juventude; veja quem são

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 16ª rodada do Brasileirão. O duelo reserva o reencontro do Tricolor com rostos conhecidos que hoje defendem a equipe gaúcha.

Atualmente, o elenco do Juventude conta com três jogadores que já passaram pelo São Paulo. O primeiro deles é o meia Nenê, destaque da equipe gaúcha e que defendeu o Tricolor entre 2018 e 2019.

Apesar de não ter conquistados títulos pelo São Paulo, Nenê se destacou e deixou o clube com 71 jogos, 12 gols marcados e 12 assistências. Aos 44 anos, mantém as boas atuações no Juventude e é um dos líderes do elenco gaúcho.

? Os próximos jogos do Tricolor: ? Juventude?? Brasileirão??? 24/07 (quinta-feira)

? 19h??? Alfredo Jaconi??Caxias do Sul (RS)?? Premiere ? Fluminense?? Brasileirão??? 27/07 (domingo)

? 16h??? MorumBIS?? Globo e Premiere ? Athletico-PR?? Copa do Brasil... pic.twitter.com/p7NIYo9zG4 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 20, 2025

Outro jogador que teve passagem pelo São Paulo foi o atacante Gilberto. O centroavante de 36 anos defendeu a equipe entre 2016 e 2017 e se destacou pelos gols. No período, ele marcou 15 vezes em 43 jogos. Contudo, sua saída do Tricolor foi, após o goleador recusar propostas de renovação de contrato.

O último nome é um reforço recente do Juventude: o meia Lucas Fernandes, de 27 anos. Em 2016, o jogador foi revelado em Cotia, mas nunca se firmou na equipe principal. Até 2018, o atleta entrou em campo 53 vezes e depois foi emprestado ao Portimonense-POR, que o comprou em 2019.

Atualmente, o São Paulo está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, apenas dois acima do Santos, primeiro time na zona de rebaixamento. O Tricolor busca vencer o Juventude para se afastar do Z4.