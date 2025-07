São Paulo quer 'Hulk grego' do Stuttgart, que se encanta com joia de Cotia

Em um torneio amistoso realizado ontem, em Cotia, como parte da nova parceria entre São Paulo e Stuttgart, o Tricolor gostou de um atleta dos alemães e quer sua permanência no clube para intercâmbio previsto no acordo entre os clubes.

O que aconteceu

Diretores das categorias de base do São Paulo avaliaram bem o grego Matthaios Tsigkas, camisa 9 do Stuttgart. A parceria entre os clubes não prevê compras de atletas, mas sim intercâmbio por um período de tempo.

No entanto, ninguém nega que a proximidade na relação entre os clubes facilitaria uma negociação futura, caso faça sentido para ambas as partes. Enquanto o Tricolor já cedeu dois atletas para intercâmbio aos alemães, o Stuttgart ainda aguarda as escolhas do São Paulo para o período de intercâmbio.

Para escolher os atletas que vão e os que vêm, procuramos perfis diferentes do que estamos acostumados. Hoje vimos um centroavante deles que queremos ficar e o Cacau não quer deixar (risos). Que é um cara de referência, forte, lembra o Hulk, apesar de ser mais de referência, um jogador de arrasto. Mas é isso, atletas diferentes do que temos Douglas Schwartzmann, diretor geral das categorias de base

Tsigkas chegou do Panathinaikos (GRE) em 2022 e renovou seu contrato com o clube no ano passado. Ele tem estado entre os artilheiros dos torneios de base da Alemanha desde então.

Já o Stuttgart se encantou com as atuações de uma das maiores promessas atuais de Cotia: o meia Gustavo Zabarelli. Aos 16 anos, ele já tem patrocínio de marca esportiva e acumula convocações para a seleção brasileira. O Tricolor não deve enviar o jogador para o intercâmbio na Alemanha.

O São Paulo quer usar a parceria de forma estratégica para lapidar talentos que possam se beneficiar do que o Stuttgart tem a oferecer. O Tricolor vê o clube alemão como ótimo exemplo de disciplina tática, bem como uma oportunidade para evolução pessoal com a experiência fora do país.

O Stuttgart tem tradição como clube revelador na Alemanha e formou nomes como Rudiger, Khedira, Kimmich, Gnabry, Timo Werner, Mário Gomez, entre outros.