São Paulo mira expansão de parcerias europeias e tem três clubes no radar

O São Paulo busca ampliar suas parcerias no futebol europeu, seguindo o modelo já iniciado com o Stuttgart, da Alemanha. Nesta terça, o diretor-adjunto da base, Douglas Schwartzmann, revelou que o clube teve uma "troca de intenções" com a Roma, da Itália, e também mantém contato com dois clubes de Portugal interessados em intercâmbios.

"Nós estamos sendo procurados por um clube da Itália. Fizemos uma troca de intenções com a Roma, e há dois clubes de Portugal demonstrando interesse", explicou o dirigente.

O SuperCT recebeu nesta segunda-feira (21) a visita de representantes do VfB Stuttgart, da Alemanha, que recentemente fechou uma parceria com o São Paulo visando o intercâmbio de conhecimento e de jogadores das categorias de base, além da aproximação entre os clubes. Acompanhado... pic.twitter.com/LpjHH2XOrB ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2025

Na próxima semana, o São Paulo receberá a categoria Sub-17 do Stuttgart, que será acompanhado por membros do Braga. Segundo o diretor são-paulino, os mesmos estariam interessados em conhecer a estrutura do clube paulista.

"Um pessoal do Braga vem conhecer, quer entender como funciona. Nós estamos abertos a fazer essa parceria com outros clubes, porque isso também é importante para a gente. O sonho dos atletas é jogar no futebol europeu. Faz parte do processo de amadurecimento desses meninos para que eles tenham o conhecimento do que é jogar na Europa", afirmou Schwartzmann.

A iniciativa reforça a estratégia do clube de preparar seus jovens talentos para o futebol internacional, ampliando o intercâmbio técnico e cultural entre as equipes.