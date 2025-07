São Paulo encerra preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

Nesta quarta-feira, no SuperCT, o São Paulo finalizou sua preparação para enfrentar o Juventude, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Após exercícios de força e aquecimento, o elenco tricolor realizou trabalho tático e complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Na sequência, Crespo promoveu uma atividade de enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

O treinador argentino continua com os desfalques já conhecidos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (fratura nos processos transversos de vértebras lombares).

Último treino antes do nosso embarque para Caxias do Sul!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/sNfWvF2tSM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2025

Lucas, em recuperação de estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, e Lucca, com contusão no músculo adutor da coxa esquerda, também devem ficam fora do duelo em Caxias.

Desta forma, a provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antonio, Alisson, Wendell; Luciano e André Silva.

Atualmente, o São Paulo está na 14ª posição, com 16 pontos conquistados - dois a mais que o Santos, que abre o Z4.