São Paulo bate América-MG e se despede do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o São Paulo recebeu o América-MG em Cotia e venceu por 1 a 0. A jovem promessa Henrique foi quem balançou as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o já desclassificado São Paulo chegou aos 27 pontos, na décima colocação da tabela, e se despediu da competição. Do outro lado, com a derrota, o também eliminado América-MG permaneceu com 25 somados, na 13ª posição.

Os horários e datas do confrontos das quartas de final ainda não estão definidos.

O gol que garantiu a vitória são-paulina foi marcado aos quatro minutos do segundo tempo. Após receber lançamento pela direita, Henrique cortou o marcador e finalizou de canhota, no contrapé do goleiro, para marcar.