Santos x Palmeiras: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola no gramado do Estádio Espanha, em Santos (SP), a partir das 15 horas (de Brasília).

O clássico terá transmissão da Santos TV.

O Palmeiras é o líder do Grupo A, com 25 pontos. O Santos está em quinto, com 18.

O Verdão vem de uma goleada de 5 a 0 sobre o Botafogo, em casa. Já o Peixe empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, em Minas Gerais.