Santos: Volante Hyan pede rescisão três semanas após renovar com o clube

O meio-campista Hyan, 21, pediu a rescisão do contrato com o Santos, disse Lucas Musetti, na Live do Clube. A informação publicada pelo site "Diário do Peixe", foi confirmada pelo UOL.

No último dia 10, Santos e Hyan chegaram a um acordo para a extensão do vínculo do atleta até 2027. O volante tem dois jogos oficiais pelo clube alvinegro - um na Série B de 2024, e um no Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino.

O meio-campista também marcou o gol santista na derrota para o RB Leipzig, por 3 a 1, em amistoso disputado no dia 28 de maio. Desde então, ele foi relacionado apenas para a partida contra o Fortaleza.

Faltando poucos dias para o Hyan poder assinar um pré-contrato e sair de graça, muito por pressão das redes sociais - a avaliação do Santos é que ele tem potencial -, o Santos o procurou para renovar. Atlético-MG, Vitória e clubes da MLS procuraram o jogador. E a questão não era financeira, era esportiva.

O Cléber Xavier disse que via o Hyan como um meia-atacante ou aberto pela direita. O Hyan aceitou, renovou o contrato, entrou contra o RB Leipzig e fez gol, viajou para Fortaleza, não entrou e imaginou que estava nos planos pós-pausa. Ele não jogou contra a Desportiva Ferroviária por conta de uma pancada no joelho, o Robinho Jr. entrou bem e virou concorrente. [...] O Hyan passa a ser o último dos treinos e nem é relacionado.

O empresário disse que levou o caso para o Santos, que teria sugerido que o atleta pedisse a rescisão. Esse é o discurso do empresário. Foi formalizado um pedido de rescisão. Do lado do Santos, me responderam que o Hyan "faz parte dos planos e do elenco".

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo