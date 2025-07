Santos vence o Palmeiras e entra no G4 do Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, no Estádio Espanha, em Santos. Vinícius Fabri marcou o único gol da partida que garantiu o Peixe no G4 da competição.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer após dois empates seguidos e foi a 21 pontos, ocupando a terceira posição. Com a derrota, o Palmeiras encerrou a sequência de seis jogos sem perder, mas segue na liderança do campeonato, com 25 pontos.

As Crias da Academia voltam a campo na próxima terça-feira, quando recebem o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão sub-17, na Arena Barueri, em São Paulo. Já o Santos visita o Vasco na próxima quarta-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, no Rio de Janeiro, também pela competição nacional.

O jogo

Peixe na frente

Depois de um início de jogo com poucas oportunidades para ambos os lados, o Santos abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Samuel Pierre interceptou o passe do zagueiro palmeirense no meio de campo e lançou para Benício no lado direito do ataque, que ajeitou para Vinícius Fabri finalizar da entrada da área.

Após o gol sofrido, os visitantes se mantiveram com a posse de bola até o final da primeira etapa, mas não ofereceram perigo ao goleiro adversário.

Segundo tempo

O Santos voltou melhor para a etapa complementar e conseguiu manter o Palmeiras longe do campo de ataque. A posse permaneceu sob o comando santista, mas com poucas boas oportunidades para ampliar o marcador.

Gol de empate anulado

As Crias da Academia balançaram as redes aos 37 minutos do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Após lançamento pelo lado direito, Juan Francisco finalizou de dentro da pequena área, mas estava impedido.