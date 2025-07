Santos terá Neymar de meia e outras mudanças para receber o Inter; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier fez mudanças no time titular.

Neymar volta a ser meia-armador. Assim, Deivid Washington ganha um espaço no comando do ataque. Rollheiser, por sua vez, foi deslocado para a ponta direita, deixando Barreal no banco.

No meio de campo, João Schmidt assume o posto de Tomás Rincón, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Na defesa, Escobar e João Basso voltam a ser titulares.

Assim, o Santos terá: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Deivid Washington e Guilherme.

Do outro lado, o técnico Roger Machado montou o Inter com: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).