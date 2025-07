Santos perde do Inter na Vila e desperdiça chance de sair do Z4 do Brasileirão

O Santos amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Internacional, em plena Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols dos visitantes foram anotados por Carbonero e Borré. Barreal descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4. Os cariocas, porém, têm um jogo a menos. O Colorado, por sua vez, subiu para 10º, com 20.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília). O Inter recebe o Vasco no domingo, às 18h30.

O jogo

O Peixe começou a partida ligado e logo criou uma boa chance. Com dois minutos, Rollheiser dominou pela direita, cortou para o meio e finalizou rasteiro, pelo lado. Aos oito, Deivid Washington entrou na área sozinho após roubar a bola, mas tentou o toque para Neymar ao invés de chutar e acabou sendo interceptado.

E o erro acabou custando caro. Isso porque, no lance seguinte, o Inter abriu o placar na Vila Belmiro. Carbonero recebeu grande passe de Alan Patrick, driblou Gabriel Brazão e cutucou para o gol vazio.

A partir de então, o Santos passou a dominar a posse de bola e tentou pressionar em busca do empate, mas só conseguiu crescer, de fato, na reta final da primeira etapa. Aos 33, Schmidt deu lindo passe de três dedos para Escobar, que saiu cara a cara com Rochet. O goleiro saiu bem da meta e evitou o tento.

Cinco minutos depois, Neymar perdeu uma oportunidade de ouro. O meia-atacante apareceu sozinho na pequena área, nas costas da marcação, após cruzamento de Rollheiser, porém cabeceou fraco e parou no arqueiro rival.

Com o relógio marcando 42, Deivid Washington foi acionado na intermediária e tentou o chute colocado. A bola triscou na trave e saiu pela linha de fundo. Na sequência, Neymar soltou um foguete de canhota e arrancou o suspiro da torcida.

Do outro lado, o Inter voltou a assustar nos acréscimos. Carbonero enfiou boa bola para Wesley, que tentou o toque na saída de Brazão. O goleiro, no entanto, conseguiu fazer a defesa.

2º tempo

Na volta do intervalo, os visitantes ficaram perto de ampliar. Com menos de um minuto, Wesley recebeu na área e rolou para Borré, que chegou batendo de primeira, no canto. Brazão se esticou todo e fez ótima defesa.

O Santos respondeu aos 10. Souza cruzou, Deivid Washington subiu com os zagueiros e conseguiu desviar de leve. A bola foi caminhando devagar até bater na trave. No lance seguinte, o atacante recebeu pelo chão e tentou o chute, mas foi travado na hora certa.

Aos 11, Rollheiser interceptou um passe no campo de ataque e rolou para Neymar, de frente para o gol. O camisa 10, entretanto, mandou por cima.

Já aos 26 minutos, Escobar desviou um cruzamento com o braço e o árbitro, depois de rever o lance no VAR, sinalizou pênalti. Na cobrança, Borré estufou as redes e ampliou.

O Peixe, por sua vez, seguiu com dificuldades para vazar Rochet. Aos 34, o goleiro voltou a defender uma cabeçada à queima roupa de Neymar. Já aos 45, os mandantes enfim balançaram a rede. Souza chutou cruzado, a bola desviou no meio do caminho e parou nos pés de Barreal, que soltou uma pancada para descontar.

O gol incendiou a Vila Belmiro, porém não foi o suficiente para o Alvinegro Praiano buscar o empate. Aos 50, Neymar soltou uma pancada, Rochet espalmou para trás e salvou em cima da linha após a bola tocar na trave. Torcedores do Santos e até mesmo o camisa 10 chegaram a comemorar, mas a bola não entrou.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 2 INTERNACIONAL

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 23 de julho, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Público: 11.686



Renda: R$829.975,00



Cartões amarelos: Souza, Igor Vinícius (Santos); Vitão (Inter)

GOLS: Barreal, aos 45 do 2ºT (Santos); Carbonero, aos 8 do 1ºT, e Borré, aos 29 do 2ºT (Inter)

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr.), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme.



Técnico: Cleber Xavier

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio), Wesley (Alan Benítez), Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata); Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado