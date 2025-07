Neymar para na trave e na linha, Inter vence na Vila e afunda Santos no Z4

O Inter mostrou eficiência na Vila Belmiro, venceu um descalibrado (e azarado) Santos por 2 a 1 e engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Carbonero desconcertou Brazão e abriu o placar cedo, e Borré, em pênalti que saiu a partir da mão de Escobar, aumentou — os paulistas pressionaram nos acréscimos e até diminuíram, mas a bola na trave de Neymar caprichosamente permaneceu na linha da meta de Rochet e garantiu a vitória gaúcha.

Com o resultado, os comandados de Roger Machado alcançaram a 10ª posição na tabela, com 20 pontos ganhos em 15 jogos disputados.

O Peixe, por outro lado, se manteve dentro do Z4 com apenas 14 pontos. A derrota foi a 9ª dos paulistas no torneio, número só alcançado pelo lanterna Sport.

Os times voltam a jogar neste fim de semana pelo Brasileirão. O Santos visita o lanterna Sport no sábado, enquanto o Inter recebe o Vasco, um dia depois, no Beira-Rio.

Como foi o jogo

Apesar de o Santos atacar mais, foi o Inter quem saiu vencedor no 1º tempo. Os gaúchos aproveitaram espaço dado a Alan Patrick em contra-ataque e marcaram com Carbonero ainda no início do confronto. Neymar deu muito trabalho aos marcadores e comandou uma série de investidas dos mandantes, que só não empataram antes do intervalo porque Rochet estava inspirado — e porque Deivid Washington acertou a trave.

Na etapa final, o cenário se repetiu: o time de Cléber Xavier empilhou gols perdidos e acabou punido, desta vez pela mão de Escobar, que fez pênalti e viu Borré encaminhar de vez a vitória dos visitantes.

Barreal ainda descontou nos acréscimos, e Neymar quase fechou a noite como herói — a bola finalizada pelo camisa 10, já nos lances finais, percorreu a linha da meta defendida por Rochet e acabou nas mãos do goleiro, colocando um toque de azar na descalibrada noite santista.

Borré comemora gol do Inter sobre o Santos em jogo do Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF

Gols e destaques

Santos dá cartão de visitas. Os donos da casa iniciaram a partida com a bola no pé e não demoraram para protagonizar uma boa oportunidade: em jogada construída pela direita, Rollheiser foi acionado por Escobar, cortou para o meio e finalizou rente à trave de Rochet.

Carbonero desconcerta Brazão. O Inter usou seu maestro para responder de maneira fatal e abrir o placar aos oito minutos: Alan Patrick. Sem qualquer marcação, o camisa 10 recebeu passe de um também livre Aguirre na intermediária e deu lindo passe em infiltração para Carbonero. O colombiano, em velocidade deixou Brazão no chão apenas no drible de corpo antes de empurrar para o gol livre: 1 a 0.

Carbonero deixou Brazão no chão ao marcar em Santos x Inter, jogo do Brasileirão Imagem: Mauricio De Souza/AGIF

Borré fura, e santistas param em Rochet. O jogo continuou agitado e, mesmo diante da lesão de Guilherme e dos cartões distribuídos a Souza e Vitão, as chances de gol não cessaram. Os visitantes desperdiçaram com Borré, que furou cruzamento rasteiro de Wesley, enquanto os paulistas, dominando a posse de bola, ficaram no quase em chute de Escobar e em cabeçada de Neymar.

Neymar brilha, mas Deivid Washington acerta a trave. Os minutos finais do 1º tempo tiveram um Santos melhor e contaram com lindo lance que partiu dos pés de Neymar: o camisa 10 deu um passe de letra digno de nota 10 a Deivid Washington, que girou e até deslocou Rochet, mas carimbou a trave da meta do Inter.

Neymar foi a principal arma ofensiva do Santos no 1º tempo contra o Inter Imagem: Jota Erre/AGIF

Santos ataca (e empilha gols perdidos). Os comandados de Roger Machado até pararam em Brazão ainda aos 28 segundos do 2º tempo, mas rapidamente voltaram a ser pressionados pelos donos da casa. O problema é que a pontaria paulista não estava calibrada: Deivid Washington voltou a acertar a trave, desta vez de cabeça, e Neymar chutou para cima após jogada de Rollheiser — Barreal também tentou, mas errou a mira.

Inter conta com mãozinha de Escobar para sacramentar vitória. Os mandantes ainda incomodavam, mas foram castigados diante da mão de Escobar, que bloqueou um cruzamento de Alan Patrick dentro da área de Brazão. Resultado? O árbitro Lucas Paulo Torezin foi ao VAR e aplicou pênalti, convertido por Borré: 2 a 0.

Borré, de pênalti, marcou o gol que definiu a vitória gaúcha na Vila Belmiro Imagem: Jota Erre/AGIF

Barreal desconta. O Santos conseguiu, finalmente, o gol já nos acréscimos: Barreal aproveitou passe em diagonal e, da entrada da área, bateu forte de esquerda para vencer Rochet: 2 a 1.

Neymar capricha, mas dá azar. O Peixe se lançou ao ataque de maneira desesperada e, por um capricho, não conseguiu um empate heroico nos lances finais: Neymar bateu forte de perna esquerda e viu a bola ser desviada por Rochet, percorrer pela linha do gol e, com requintes de crueldade, parar nas mãos do goleiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1x2 INTER

Data e horário: 23 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Rafael Trombeta

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira

Público: 11.686

Cartões amarelos: Souza, Basso, Igor Vinícius (SAN); Vitão, Enner Valencia (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Carbonero (INT), aos 8 min do 1º tempo; Borré (INT), aos 29 min do 2º tempo; Barreal (SAN), aos 46 min do 2º tempo

SANTOS: Brazão; Escobar (Igor Vinícius), Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael (Bontempo) e Neymar; Rollheiser (Robinho Jr), Guilherme (Barreal) e Deivid Washington (Luca Meirelles). Técnico: Cléber Xavier

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Diego Rosa), Bruno Henrique (Luis Otávio) e Alan Patrick; Wesley (Alan Benítez), Carbonero (Bruno Tabata) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado