Santos despejado? Leilão de terreno do CT Rei Pelé não preocupa diretoria

O leilão da área onde fica o CT Rei Pelé, em Santos, anunciado ontem (22) no Diário Oficial da União, não é motivo de preocupação para a diretoria santista, informou Lucas Musetti, na Live do Clube.

O clube tem a preferência para arrematar o local, que, além disso, só poderá ser comprado com interesse esportivo. O leilão é encarado, assim, como parte necessária para a aquisição da área.

Saiu no Diário Oficial da União que vai ter um leilão, você pensa: 'O Santos não tem dinheiro, como vai comprar?' Mas me contaram que esse é um rito que precisa ocorrer. Não tem como o Santos conseguir essa área, que é do governo, sem que aconteça o processo que é normal para todo terreno.

Precisa publicar o leilão no Diário Oficial da União, e depois precisa abrir o leilão para a concorrência. [...] O Santos adquiriu a preferência pela área, então, é basicamente entrar em acordo com a SPU para comprar o terreno, mas o rito precisa acontecer.

O Santos precisa pagar 10% de cara - a área está avaliada em R$ 69 milhões. E tem 90 dias para pagar o resto. Então, o Santos precisaria de um empréstimo de um banco ou investidor para pagar e parcelar com juros.

Esse susto foi grande, mas o leilão vai ocorrer apenas para compradores com interesse esportivo. [...] Então, a tendência é que o Santos adquira. [...] O presidente Marcelo Teixeira disse que é uma questão protocolar

Lucas Musetti

