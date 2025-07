Samuel Xavier lamenta 3ª derrota seguida do Fluminense no Maracanã: "Não tem desculpas"

O Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras, nesta quarta-feira, no Maracanã, por 2 a 1, pela 16ª rodada do Brasileirão. O resultado afastou os tricolores das primeiras posições do campeonato. O lateral direito Samuel Xavier lamentou mais uma derrota diante da torcida.

"Não tem desculpa para a derrota. Não pode ter três derrotas seguidas no Maracanã. Temos que melhorar. Contra o Cruzeiro fizemos um jogo melhor. Contra o Flamengo levamos o gol no final. É trabalhar mais ainda e buscar a vitória contra o São Paulo", disse Samuel Xavier após o duelo. O Fluminense chegou a liderar o placar com gol de Germán Cano (pênalti), mas viu o Verdão virar com Mauricio e Vitor Roque.

As derrotas do Tricolor Carioca no Maracanã aconteceram todas após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, em que a equipe de Renato Gaúcho foi semifinalista. Os revezes foram contra: Cruzeiro, Flamengo e, agora, Palmeiras.

O resultado mantém o Palmeiras por pelo menos mais uma rodada no G4 do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira fica em terceiro lugar, com 29 pontos. O time de Samuel Xavier, por sua vez, segue na oitava posição, com 20 pontos.

O Palmeiras volta a campo no sábado, quando enfrenta o Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo (SP). Já o Fluminense tem compromisso marcado contra o São Paulo, no domingo, às 16 horas, no Morumbis.