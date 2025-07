Romeu Tuma promete averiguar acusações "comprovadas" envolvendo o Corinthians

Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, se manifestou nesta quarta-feira em relação aos diversos casos e denúncias envolvendo o clube e dirigentes nos últimos dias. Ele deixou claro que todos os fatos que chegarem ao conhecimento da instituição por meio de requerimentos e informações comprovadas "serão apurados com a devida atenção".

O Corinthians passa por uma fase administrativa complicada. O presidente Augusto Melo está afastado do cargo em função das acusações envolvendo o patrocínio da VaideBet. Ele se tornou réu, pois a juíza responsável acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento e iniciou um processo penal pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Além disso, houve acusações contra ex-presidentes. Andrés Sanchez admitiu um equívoco e reembolsou o Corinthians em função de gastos pessoais no cartão corporativo do clube.

Nesta quarta-feira, Duilio Monteiro Alves foi acusado em relação a supostos gastos pessoais no Corinthians durante sua gestão, no triênio de 2021 a 2023. O ex-presidente rebateu e declarou já ter identificado pelo menos três faturas falsas e registrou uma notícia-crime.

Duílio também disse que já teria formalizado um pedido ao Conselho Deliberativo do Timão para que apurar mais detalhes sobre a veracidade dos demais documentos apresentados e também "quanto à conduta dos envolvidos".

Confira a nota de Romeu Tuma Jr

A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que, após as diversas denúncias e notícias que envolvem dirigentes, ex-dirigentes, associados, funcionários e torcidas organizadas, todos os fatos que chegarem a nosso conhecimento por meio de requerimentos e informações comprovadas serão apurados com a devida atenção, segundo reza o Estatuto vigente. As apurações serão realizadas pelas Comissões do Conselho Deliberativo, conforme suas competências: tudo o que for pertinente será apreciado nas Comissões e posteriormente submetido à deliberação do Plenário, como tenho feito desde que o início desta Presidência do CD.

Esclareço que, para o bom andamento dos trabalhos e consequentes resultados, nada será feito de afogadilho ou seguindo o ritmo de narrativas que só provocam desinformação e não geram qualquer consequência positiva.

Nesse sentido, minha função é dar garantias de que tudo será devidamente apurado nas regras que nos rege, ou seja, nem aquém e nem além do Estatuto.

Adicionalmente, a Presidência do CD determinará a abertura de análise sobre a relação institucional entre clube e Torcidas Organizadas, com o objetivo de identificar eventuais pendências financeiras, perdões de dívida e compromissos não cumpridos. Tal iniciativa busca não apenas garantir a transparência e o cumprimento das obrigações, mas também subsidiar as discussões sobre a Reforma do Estatuto, que deverá estabelecer diretrizes claras e exemplares para essa relação, extirpando de uma vez por todas qualquer possibilidade de acordos temporários e espúrios.

No escopo dessa análise será incluído o levantamento e entendimento de eventuais dívidas de Torcidas Organizadas não pagas ou perdoadas em gestões anteriores - incluindo eventuais contribuições para deslocamento em dias de jogos e patrocínio de desfiles das escolas de samba no Carnaval.

Tranquilizo todos os torcedores, associados, conselheiros e jornalistas no sentido de que não será esta gestão do Conselho Deliberativo que será acusada de conivência ou omissão com malfeitos de quem quer que seja. Mas, vale destacar, tudo será conduzido dentro do devido processo legal regido pelo Estatuto vigente do Corinthians.

Precipitações e pré-julgamentos não garantem justiça; desta forma, conclamo a todos que aguardem o curso natural e legal dos procedimentos, para que o que é justo e correto seja alcançado.

Sem mais para o momento,

Romeu Tuma Júnior



Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista