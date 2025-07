Regularizado no BID, Danilo reforça Botafogo em treino e pode enfrentar o Corinthians

Reforço mais caro da história do Botafogo, o volante Danilo foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira e está apto a estrear pelo clube no duelo diante do Corinthians. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada Campeonato Brasileiro.

O jogador de 24 anos participou pela primeira vez de um treino com o elenco alvinegro, no Espaço Lonier, e foi recebido com o tradicional "corredor polonês" pelos companheiros. Pela primeira vez, portanto, o meio-campista ex-palmeirense pôde trabalhar com o treinador Davide Ancelotti e receber as instruções iniciais.

Contratado junto ao Nottingham Forest por 22 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões), Danilo desembarcou no Rio no início da semana, passou por exames médicos e, rapidamente, iniciou o processo de integração ao grupo comandado por Davide Ancelotti. A expectativa interna é que ele possa ser uma peça importante já nos próximos jogos, especialmente com a ausência de Marlon Freitas, suspenso, e a dúvida sobre a presença de Allan, que trata dores musculares.

O reencontro com o futebol brasileiro ocorre após três temporadas na Inglaterra, em que o meio-campista disputou 62 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências com a camisa do Nottingham Forest. Na atual temporada, Danilo entrou em campo apenas 13 vezes, a última delas em 18 de maio, e ficou afastado por seis meses por conta de uma fratura no tornozelo esquerdo.

?? ????????, ??????! ??? Reforço do Glorioso, volante iniciou as atividades no CT alvinegro! ?? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/h4Fmo7raeY ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 23, 2025

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Danilo se destacou no time profissional entre 2020 e 2022, período em que conquistou o bicampeonato da Libertadores, além do Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Recopa Sul-Americana. O desempenho chamou atenção internacional e também rendeu convocações à seleção brasileira.

No Botafogo, o volante assinou contrato até julho de 2029. Sua chegada preenche a lacuna deixada por Gregore, negociado recentemente com o Al-Rayyan, do Catar.

Preparação do Botafogo

Além de Danilo, o Botafogo também regularizou nesta semana o nome do colombiano Jordan Barrera, outro recém-chegado. No treino desta quarta, o técnico Davide Ancelotti também contou com as presenças de Matheus Martins e Jeffinho, que ainda se recuperam de lesões e seguem fora da lista de opções para o fim de semana.

Com a semana livre para treinar, Ancelotti aproveita os dias consecutivos de trabalho para ajustar o entrosamento da equipe e acelerar a adaptação dos novos reforços. O grupo ainda tem mais um treinamento nesta quinta-feira e encerra a preparação para o confronto contra o Corinthians nesta sexta-feira.

O Glorioso, atual campeão brasileiro, é o quinto colocado do Brasileirão e soma 25 pontos, com dois jogos a menos.