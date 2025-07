Piquerez sofre trauma no ombro e vira desfalque no Palmeiras

O lateral esquerdo Piquerez virou desfalque no Palmeiras. O uruguaio sofreu um trauma no ombro e ficou de fora dos relacionados para o jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Sem Piquerez, Vanderlan, portanto, começa entre os titulares para o jogo que acontece a partir das 19 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além do lateral esquerdo, também desfalcam o Palmeiras, no momento, os zagueiros Murilo (lesão na coxa esquerda) e Bruno Fuchs (suspenso), e os atacantes Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (transição física). Por outro lado, Flaco López, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição.

Piquerez, que na última temporada, sofreu com uma lesão no joelho, voltou a ser opção de Abel ainda em janeiro e vinha sendo titular absoluto na lateral. O camisa 22, que está em vias de renovar seu contrato com o Palmeiras, disputou 31 jogos neste ano pelo clube, marcou três gols e deu quatro assistências, sendo duas na vitória sobre o Atlético-MG, na última rodada.

O Palmeiras voltou ao G4 do Brasileirão na última rodada depois de vencer o Atlético-MG, por 3 a 2, no Allianz Parque. O Verdão soma 26 pontos e ocupa o quarto lugar na tabela.

Novidade no banco de reservas

No elenco profissional, os únicos laterais esquerdo são Piquerez e Vanderlan. Para o duelo contra o Fluminense, o técnico Abel Ferreira relacionou, pela primeira vez, o lateral Arthur, do sub-20 do Verdão. Sendo assim, começa no banco e pode ter sua primeira chance.