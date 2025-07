Osasco São Cristóvão Saúde já tem data para a estreia na temporada 2025/26

O atual campeão da Superliga, Osasco São Cristóvão, já tem data para estrear na temporada de 2025/2026: no dia 26 de agosto, o time enfrenta o Realizar Santos pelo campeonato estadual, no ginásio José Liberatti, casa do Osasco.

Na última temporada, a equipe do técnico Luizomar conquistou a tríplice coroa, tendo ganhado o Campeonato Paulista, Copa Brasil e a Superliga. O time paulista não vencia o campeonato brasileiro desde a temporada 2011/2012.

Além disso, o clube vai disputar o Campeonato Sul-Americano depois de 10 anos sem participar do torneio. A competição dá acesso ao Campeonato Mundial de Clubes, título que o Osasco conquistou em 2012, sendo, até hoje, o único clube brasileiro ativo campeão mundial.

Time reformulado

Osasco entra reformulado para a nova temporada, mas nomes importantes seguem no elenco, como a líbero e capitã Camila Brait, a oposta Tifanny, a central Valquíria e a ponteira Maira. As principais novidades são a levantadora norte-americana Jenna Gray, a meio-de-rede Mayhara, as ponteiras Maiara Basso, Caitie Baird (Estados Unidos) e a oposta argentina Bianca Cugno.

"Buscamos atletas com características distintas para termos opções táticas na equipe ao longo da temporada. Todas têm muita qualidade e potencial para se desenvolver ainda mais em Osasco. Conhecemos bem a qualidade das atletas que seguem para mais uma temporada e tenho certeza de que as atletas que estão chegando corresponderão à altura das nossas expectativas e objetivos", afirma o técnico Luizomar.

CAMPEONATO PAULISTA 2025

Fase de Classificação:

26/ago - 20h - x Realizar Santos - em Osasco



30/ago - 18h - x Vôlei Louveira - em Valinhos



02/set - 20h - x São Caetano - em Osasco



05/set - 19h30 - x Renasce Sorocaba - em Sorocaba



10/set - 20h - x Pinheiros - em Osasco



15/set - 20h x Barueri - em Barueri



24/set - 20h - x Sesi Bauru - em Osasco