Organizadas do Corinthians devem R$ 500 mil de anuidade do Fiel Torcedor

Do UOL, em São Paulo

As principais torcidas organizadas do Corinthians têm uma dívida de mais de meio milhão de reais em anuidade com o Fiel Torcedor.

Torcidas inadimplentes

O UOL teve acesso a um levantamento da movimentação financeira envolvendo as torcidas organizadas do Corinthians. O relatório foi realizado pelo departamento financeiro do clube.

O Timão constatou que as principais torcidas organizadas não pagavam a anuidade do programa Minha Torcida, do Fiel Torcedor, desde 2023. Inclusive, não houve cobrança às uniformizadas durante a gestão de Augusto Melo.

Somados, os valores de anuidade de 2024, devidos por seis organizadas, chegam a R$ 501.481,00. Os números foram verificados após ofício enviado por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do clube, que confirmou os atrasos à reportagem.

Entre as devedoras, a Gaviões afirma que aguarda a listagem final dos cartões ativos e utilizados em 2024 para quitar. No entanto, a torcida já recolheu as anuidades do ano passado, tendo a sua própria base de dados.

Informamos que ainda aguardamos o recebimento da listagem final de cartões ativos e utilizados em 2024 por parte do clube. Esta informação é essencial para que seja realizado o repasse total referente ao período anterior, e sua pendência se deve às atualizações que estavam sendo implementadas no sistema.

Gaviões da Fiel, em nota enviada ao UOL

As torcidas também estão parcialmente inadimplentes neste ano. Somente a Gaviões, após ser questionada pelo UOL, fez o pagamento de parte das anuidades de 2025, na manhã de hoje. O atraso nesse pagamento se deve ao recadastramento facial.

Nesta quarta-feira (23), o Gaviões da Fiel realizou o pagamento de R$ 123.270,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e setenta reais) ao Corinthians, referente à primeira remessa da atualização cadastral de 4110 sócios no programa Fiel Torcedor, plano Minha Torcida. O valor da anuidade por sócio é de R$ 30,00.

Vale destacar que o pagamento da anuidade refere-se exclusivamente aos associados que efetuaram o pagamento. Ou seja, quem não realizou o pagamento da anuidade não está com o plano ativo.

Gaviões da Fiel

A dívida total da Gaviões se aproximava de R$ 1 milhão. Aproximadamente R$ 692 mil são de ingressos não pagos na gestão anterior da torcida, além da anuidade de 2024 e 2025.

Procuradas, as demais torcidas ainda não se manifestaram. Caso haja resposta, esse texto será atualizado.

Veja a relação de torcidas com atraso em 2024

Gaviões da Fiel: R$ 347.140,00

R$ 347.140,00 Pavilhão 9: R$ 54.040,00

R$ 54.040,00 Camisa 12 : R$ 38.070,00

: R$ 38.070,00 Estopim da Fiel: R$ 29.568,00

R$ 29.568,00 Coringão Chopp: R$ 22.103,00

R$ 22.103,00 Fiel Macabra: R$ 10.560,00

R$ 10.560,00 Total: R$ 501.481,00

