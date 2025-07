Onde vai passar RB Bragantino x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Red Bull Bragantino e Flamengo duelam na noite hoje, às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (para RJ, SC, MG, ES, GO, MT, TO, AL, CE, MA, PB, PI, RN, SE, AC, AP, AM, PA, RO, RR, DF, e as cidades de São José dos Campos e Taubaté) e Premiere (pay-per-view).

Donos da casa estão no pelotão da frente da tabela e buscam a recuperação. O Massa Bruta vem de uma derrota fora de casa para o Vitória, na última rodada.

O Flamengo quer continuar na cola do líder Cruzeiro. O Rubro-Negro venceu o clássico com o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, no fim de semana.

Red Bull Bragantino x Flamengo -- Campeonato Brasileiro 2025