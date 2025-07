Onde vai passar Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O Fluminense recebe o Palmeiras na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Cariocas ainda não venceram desde que voltaram do Mundial de Clubes. O Tricolor sofreu duas derrotas seguidas, incluindo o clássico diante do Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, no último fim de semana.

O Palmeiras tenta dar sequência ao momento de reação. O time comandado por Abel Ferreira superou o Atlético-MG por 3 a 2 na rodada passada, no Allianz Parque.

Fluminense x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro 2025