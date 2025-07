Olimpíada Brisbane 2032 está no caminho certo, mas com pouca margem de manobra

Por Nick Mulvenney

BRISBANE (Reuters) - Andrew Liveris está satisfeito com o progresso que os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2032 em Brisbane fizeram até agora, mas admite que eles terão pouca margem de manobra se sofrerem atrasos na implementação dos planos nos quais vêm trabalhando nos últimos três anos.

A cerimônia de abertura da terceira edição dos Jogos de Verão a ser realizada na Austrália ocorrerá exatamente daqui a sete anos, o mesmo período de tempo que a maioria das cidades-sede da era moderna teve entre a vitória da candidatura e a realização dos Jogos Olímpicos.

No entanto, de acordo com a política da Nova Norma do Comitê Olímpico Internacional, Brisbane ganhou os direitos de sediar os Jogos em 2021, mas as disputas políticas sobre os locais de competição atrasaram a decisão sobre os planos finais até março deste ano.

"Os locais de competição foram alvo de muito barulho", disse Liveris, presidente do Comitê Organizador de Brisbane para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032, à Reuters nesta semana.

"O corpo político estava discordando em alguns pontos muito importantes e isso não ajudou, mas eles tiraram isso do caminho e, francamente, faltam sete anos, temos nossos planos e estou feliz com o ponto em que estamos."

"Sete anos é tempo suficiente, mas não temos muita margem de manobra."

Liveris é cauteloso quanto ao impacto que as mudanças e tendências econômicas globais nos próximos anos poderão ter sobre os orçamentos e cronogramas dos principais projetos de construção de instalações.

"Com 84% de nossos locais de eventos existentes ou temporários, estamos em boa forma", acrescentou. "Mas os 16% incluem o estádio, o centro aquático e algumas instalações muito importantes. Esse seria o maior desafio que teríamos."

Havia poucos indícios na cidade esta semana de que o maior evento esportivo do mundo chegaria ao sudeste de Queensland daqui a sete anos.

Na Centenary Pool, que será reformada para sediar eventos aquáticos em 2032, amadores de clubes, em sua maioria idosos, nadavam, liam jornais e tomavam café sob o sol de inverno.

Do outro lado de uma passarela, onde será construído o principal estádio para os Jogos, com 63.000 lugares, a maior parte do Victoria Park permaneceu como uma reserva verde para quem passeia com cães, faz piqueniques e aulas de esportes escolares.

A decisão de construir as duas maiores instalações em um parque tombado como patrimônio histórico no centro da cidade, com significado especial para os povos indígenas locais Turrbal e Yugara, provocou uma forte oposição local.

A campanha Save Victoria Park (Salve o Victoria Park), que vem arrecadando dinheiro para uma ação judicial, afirma que o plano do estádio vai diretamente contra os compromissos da licitação sobre sustentabilidade e direitos das Primeiras Nações.

"Não é que sejamos contra a Olimpíada ou contra o estádio, é que não acreditamos que esse seja um local adequado", disse à Reuters a porta-voz Andrea Lunt.

"Será um concreto sobre esse parque lindo e intocado para uma Olimpíada que deveria ser sustentável."

O governo do Estado de Queensland promulgou no mês passado uma legislação que isenta os projetos de construção dos Jogos Olímpicos das regras normais de planejamento, mas Liveris disse que as preocupações dos ativistas ainda serão abordadas.

"Não estou dizendo que elas não serão ouvidas", disse ele.

"Todos terão alguma acomodação, e o governo terá que ser visto dizendo: 'ok, entendemos as preocupações, eis como vamos mitigá-las'."

Liveris frequentou a escola e a universidade em Brisbane antes de construir uma carreira de grande sucesso em todo o mundo na multinacional Dow Chemical, da qual foi presidente e CEO por 14 anos.

Embora o executivo de 71 anos já tenha supervisionado projetos de vários bilhões de dólares, sua função atual também envolve trabalhos que podem ser gerenciados com menos facilidade com planilhas e mão firme.

No topo de sua lista de tarefas está a forma de gerar o entusiasmo da população da região de crescimento mais rápido da Austrália para as Olimpíadas.

Liveris disse que Brisbane aprendeu muito com a maneira como Paris envolveu sua população para os Jogos Olímpicos de 2024 e acredita que o entusiasmo aumentará à medida que os benefícios dos Jogos se tornarem mais evidentes.

"O que Queensland está passando, especialmente o sudeste de Queensland, são dores de crescimento", disse ele.

"Acho que muitas pessoas querem ver uma infraestrutura melhor, querem ver suas vidas melhorando. E acho que é nesse ponto que as Olimpíadas podem possibilitar isso, acelerando essa infraestrutura."

Liveris foi recentemente renomeado para mais um mandato de quatro anos como presidente do comitê organizador e disse que, se a saúde permitir, ele está ansioso para continuar até 23 de julho de 2032.

"As pessoas ao meu redor sabem que tenho muita energia, muito entusiasmo e que a cafeína é um combustível muito bom", ele riu.

"Estou tratando isso como se fosse o caminho completo e veremos aonde isso vai me levar. Mas, no momento, vou fazer esse trabalho, que é a minha missão."