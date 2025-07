Novorizontino aumenta sequência invicta e evita título simbólico do Goiás no turno da Série B

Em um duelo direto dentro do grupo de acesso, o Novorizontino levou a melhor sobre o líder Goiás, nesta quarta-feira. Pela 18ª rodada, o time paulista aumentou sua sequência positiva ao vencer por 1 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi e evitou o título simbólico do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com gol de Robson, de pênalti, o Novorizontino chegou a cinco jogos sem perder, somando 34 pontos e abrindo sete pontos para o quinto colocado. Já o Goiás, mesmo com a derrota, se manteve na liderança com 36 pontos, mas viu ruir a sua invencibilidade de quatro jogos.

O duelo começou bastante estudado pelas equipes. O Goiás buscou pressionar a saída de bola e era surpreendido por lançamentos longos do Novorizontino. Aos 20 minutos, Pablo Dyego disparou e foi derrubado dentro da área por Messias. Robson se encarregou da cobrança e abriu o marcador para os donos da casa.

O jogo seguiu aberto após o gol e com o mesmo panorama. O time goiano chegava na área, mas pecava nas finalizações. Jajá bateu cruzado, Airton espalmou e Marcão Silva furou no rebote. Explorando bem os contragolpes, o time paulista ficou perto de ampliar com Airton Moisés, que parou em grande defesa de Tadeu.

A segunda etapa voltou com o mesmo ritmo acelerado e com os times se revezando no ataque. Logo no início, Marlon cabeceou e Tadeu fez bela defesa. Na resposta, Jajá recebeu na área, bateu forte rasteiro e Airton brilhou. Novamente aproveitando o contra-ataque, após cruzamento na área, Pablo Dyego furou de cabeça.

A intensidade das equipes não abaixava com o passar do tempo. O Goiás tinha uma leve superioridade, porém abusava do jogo aéreo. Em contrapartida, deixava espaço para os contra-ataques, porém o time da casa pouco aproveitou. Na reta final, Airton brilhou novamente, desta vez em cabeçada de Willean Lepe, onde operou um milagre para garantir a vitória do Novorizontino.

O Novorizontino fecha o primeiro turno diante do CRB, fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no sábado, às 20h30. Já o Goiás atua somente na terça-feira, às 21h35, quando encerra a 19ª rodada diante do Remo, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 0 GOIÁS

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Fábio Matheus, Marlon (Luís Oyama) e Mayk (Léo Tocantins); Pablo Dyego (Jean Irmer), Robson (Caio Dantas) e Airton Moisés (Bruno José). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Moraes), Messias (Benítez), Titi e Willean Lepo; Marcão Silva (Wellinton), Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato (Barceló); Jajá (Esli García) e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Robson, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno José, Marlon e Robson (Novorizontino); Messias (Goiás).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 49.200,00.

PÚBLICO - 3.587 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).