Neymar dá bronca e abdica de folga para 'chacoalhar' elenco do Santos

Neymar tenta chacoalhar o elenco do Santos após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol fora de casa. O Peixe voltará a campo para enfrentar o Internacional, hoje, na Vila Belmiro.

O capitão ficou muito incomodado com a postura do Peixe e, antes mesmo do apito final no Maião, teve atitudes para mostrar que uma derrota assim não pode ser normalizada.

Ainda em campo, Neymar ficou revoltado com o terceiro gol no fim do jogo. Gesticulou, gritou e reprovou a facilidade com que Cristian fechou o placar.

Na chegada ao vestiário, Neymar já iniciou as broncas. O camisa 10 falou que é inadmissível perder assim, que o time não correu o suficiente e que "não adianta nada ganhar do Flamengo e perder aqui".

O meia-atacante admitiu que também foi mal no jogo e que não está acostumado a perder assim. Falou em respeito ao Mirassol, mas que o "Santos não pode passar por isso".

Ele até interrompeu um companheiro, que falava sobre "cabeça erguida para voltar a trabalhar na segunda-feira". Neymar disse que não tem depois e que era para o time ter feito mais naquele dia.

No domingo, dia de folga, Neymar treinou e fez questão de repercutir nas suas redes sociais. Na segunda-feira, com reapresentação marcada para tarde, o astro trabalhou de manhã na sua casa com preparador fisico e fisioterapeuta. O UOL apurou que foi uma forma de dar exemplo e mostrar ao elenco que é momento de "fazer mais".

No treino de terça, Neymar trabalhou como meia, sua função preferida, após ser falso 9 em Mirassol. O craque topa atuar mais adiantado, mas não esconde a prioridade de ser armador.

A expectativa contra o Inter é de atuar por três jogos completos pela primeira vez desde 2023. Neymar está recuperado fisicamente e não apresentou mais incômodos musculares, apesar de alguns cuidados que ainda precisa ter junto ao departamento de saúde.

Pressionado e motivado por Neymar, o Santos pode ultrapassar o Internacional se vencer em casa. O Peixe abre a zona de rebaixamento, com 14 pontos. O Colorado é o 12º, com 17.