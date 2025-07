Mirassol vence Ceará e engata sétima partida de invencibilidade no Brasileirão

O Mirassol aumentou sua sequência de invencibilidade. Na Arena Castelão, a equipe paulista venceu o Ceará por 2 a 1, hoje, pela 16ª rodada do Brasileirão, com gols de Chico da Costa e Negueba.

Desta maneira, diante do triunfo como visitante, o Mirassol segue em ótima fase e chega aos 24 pontos, na sétima posição do Brasileirão. A equipe de Rafael Guanaes chegou ao sétimo jogo em sequência sem perder no Brasileirão, com cinco vitórias e dois empates. O Ceará, por sua vez, está na 11ª colocação, com os mesmos 18 pontos.

O Leão volta aos gramados no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 17ª rodada do Brasileirão. Do outro lado, o Vozão, no domingo, às 16h, visita o Cruzeiro, no Mineirão.

Como foram os gols

Aos 15 minutos da etapa inicial, o Mirassol inaugurou o marcador na Arena Castelão. Negueba trabalhou com Alesson, que pela direita cruzou rasteiro nos pés de Chico da Costa. Bem posicionado, o atacante que veste a camisa 91 pegou de primeira e acertou o canto inferior direito de Bruno, arqueiro do Mirassol.

O Mirassol ampliou aos 22 minutos. Em cobrança de falta, Danielzinho lançou para a área e, após dividida, a bola sobrou limpa, nos pés de Negueba, que pegou na veia com a perna direita e balançou as redes.

Aylon diminuiu para o Vozão aos 34 minutos do segundo tempo, ao vencer uma disputa pelo alto. Mas, após revisão do VAR, o tento do Ceará foi anulado.