Messi está fora do All-Star Game da MLS e pode sofrer punição

O craque Lionel Messi não vai estar presente no All-Star Game da Major League Soccer, que será disputado na noite desta quarta-feira, em Austin, nos Estados Unidos. Além do astro argentino, o lateral-esquerdo Jordi Alba também está fora.

Segundo um porta-voz da liga americana, o Inter Miami, clube dos dois atletas, informou aos organizadores sobre a ausência da dupla no confronto que será realizada no Q2 Stadium.

Ambos podem ser suspensos por uma partida por não participarem do Jogo das Estrelas sem uma justificativa convincente. A liga conversará com os dirigentes do Inter Miami antes de fornecer uma atualização sobre possíveis penalizações.

Caso sejam realmente suspensos, Messi e Jordi Alba vão ser desfalques no próximo sábado, quando a sua equipe receberá o FC Cincinnati. A última edição do All-Star Games também não teve Messi em campo. Na ocasião, o argentino ficou de fora da partida festiva por estar contundido.

Javier Mascherano, treinador do Inter Miami disse, na semana passada, que seus jogadores mereciam um período de descanso, principalmente após a participação no Mundial de Clubes da Fifa.

O jogo desta quarta-feira, em Austin, será o encontro de um time formado com os destaques da MLS contra a seleção do Campeonato Mexicano.