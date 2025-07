Merab Dvalishvili defende título peso-galo contra Cory Sandhagen no UFC 320

Na mesma noite em que confirmou a revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev como luta principal do UFC 320, Dana White também anunciou o combate responsável pelo 'co-main event' do card programado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA). E os escolhidos para atuarem no segundo duelo em importância do show foram o atual campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili e o desafiante Cory Sandhagen.

Dono do cinturão até 61 kg do Ultimate desde setembro do ano passado, Merab tem cumprido com a promessa de ser um campeão bastante ativo. A disputa contra Sandhagen marca a terceira defesa de título do georgiano, que já deixou para trás os desafiantes Umar Nurmagomedov e Sean O'Malley.

Por sua vez, Sandhagen - quarto colocado no ranking até 61 kg do UFC - finalmente disputará sua primeira luta pelo cinturão linear dos galos. Um dos principais nomes da categoria há alguns anos, o americano foi derrotado nas duas eliminatórias pelo 'title shot' que havia disputado anteriormente e também perdeu quando lutou pelo título interino, em 2021.

Duelo de 'vítimas' de Poatan

Outro confronto anunciado por Dana White para o card do UFC 320 envolve duas 'vítimas' de Alex Poatan. Derrotados pelo brasileiro, quando ainda era campeão dos meio-pesados (93 kg), Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr medem forças no evento agendado para outubro, em Las Vegas.

