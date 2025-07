Mbappé herdará camisa 10 do Real Madrid após saída de Modric, diz jornal

Após a saída de Luka Modric, a camisa 10 do Real Madrid ficou vaga. Mas, aparentemente, será por pouco tempo. De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o número será usado a partir de agora pelo atacante Kylian Mbappé, que irá para sua segunda temporada no Santiago Bernábeu.

Em sua temporada de estreia no Real Madrid, Kylian Mbappé herdou a camisa 9, então deixada por Karim Benzema em 2022. Durante a grande maioria de sua carreira no PSG, o francês usou a 7, atualmente ocupada pelo brasileiro Vinícius Júnior no clube espanhol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylian Mbappe? (@k.mbappe)

Decisão do clube

Por sua vez, na seleção francesa, Mbappé sempre usou a camisa 10, inclusive nas duas Copas do Mundo que disputou, sendo campeão em 2018 e vice em 2022. Ainda de acordo com o jornal francês, a decisão de entregar a 10 para o atacante seria do próprio Real Madrid e, feliz com a 9, o jogador não teria requisitado a mudança.

O Real Madrid, por outro lado, esperaria aumentar as vendas de camisas de Mbappé com o número 10 nas costas. Muitas camisas com o número "9" do atacante já foram vendidas no início de sua passagem e, agora, os dirigentes do clube estariam confiantes de que, com o número 10, as vendas de camisas de Mbappé aumentarão.