Mauro Cezar: Runco expõe De La Cruz e problema de gestão no Flamengo

Chefe Médico do Flamengo, o Dr. José Luiz Runco colocou em dúvida a carreira de De La Cruz e evidenciou um grave problema de gestão no clube, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Isso é um negócio gravíssimo. Quando o Bap assumiu, o Runco foi anunciado novamente como o diretor médico do clube. Ontem, já tentaram diminuir a importância dele no contexto — 'quem manda não é o Runco, quem lida com os jogadores é o Dr. Sassaki, que é o chefe dos médicos'. Ok, mas acima deles na hierarquia do clube, o Dr. Runco é o chefe.

O Dr. Runco ficou 34 anos no Flamengo e foi médico da seleção brasileira, é um nome importante na medicina esportiva brasileira. Ele voltou e foi apresentado pelo atual presidente. De fato, não é ele que lida com os jogadores, que examina no dia a dia no CT, mas ele tem um cargo importante, certo? É o cara que está acima.

Isso não é fofoca, isso é notícia, isso é importante pra caramba, e o presidente do Flamengo não fala. O que ele vai fazer agora? Ele trouxe o Runco de volta e ele contratou o Boto. E ele não fala: e aí, o que vai fazer, vai manter, como se justifica isso?

Mauro Cezar

O colunista ressaltou que a segunda crise seguida em duas semanas no Flamengo expõe um desajuste no primeiro ano da administração Bap.

Além disso, a condição física de De La Cruz, contratado no ano passado junto ao River Plate, foi posta em xeque.

Aí começam vários boatos — 'contrataram o jogador assim, assado, será que ele fez exame?' Gente, não é possível que um jogador de 16 milhões de dólares à vista, que o Flamengo pagou, chegou ao Flamengo sem fazer exame.

É uma situação bizarra. Por que isso surgiu? Por que isso aconteceu? Eu acho que isso evidencia um problema na gestão do Flamengo.