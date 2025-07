Martínez e Garro levam terceiro amarelo e desfalcam o Corinthians contra o Botafogo

O Corinthians ganhou dois desfalques para o jogo contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro levaram o terceiro cartão amarelo na partida desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, e estão suspensos.

A tendência é que venezuelano seja substituído por Raniele, que volta de suspensão. Cacá, ausente diante da Raposa por controle de carga, também deve voltar a ficar à disposição.

Em contrapartida, o time segue com desfalques importantes. O atacante Yuri Alberto, em transição física, além do volante Maycon e do lateral esquerdo Hugo, entregues ao departamento médico, estão de fora.

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Com o empate sem gols contra o Cruzeiro, o Timão se manteve no décimo lugar da tabela e deu uma sobrevida ao técnico Dorival Júnior, pressionado por resultados.