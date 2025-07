Martinelli pode se tornar o jogador revelado pelo Fluminense com mais jogos pelo clube

O Fluminense visita o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Caso entre em campo, o meia Martinelli pode se tornar o jogador revelado pelas categorias de base do Tricolor Carioca com mais jogos pela equipe profissional.

Matheus Martinelli estreou no time principal do Fluminense no dia 30 de novembro de 2020, no duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O volante começou entre os titulares e foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo. A partida terminou 0 a 0.

Desde então, o jogador de 23 anos já disputou 264 jogos pelo Tricolor Carioca, marcou 12 gols e deu 16 assistências. Ainda foi campeão da Copa Libertadores (2023), da Recopa Sul-Americana (2024) e do Campeonato Carioca (2022 e 2023).

?FLUMINENSE EU SEI

ATÉ A MORTE

CONTIGO ESTAREI? É DIA DE MARACA! Às 19h, o #TimeDeGuerreiros enfrenta o Palmeiras, pelo @Brasileirao! VAAAAMOSSS, FLUMINEEENSE! ??????#DIADEFLU pic.twitter.com/i1fg4NCq6V ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 23, 2025

Se entrar em campo nesta quarta-feira, de acordo com informações do jornal O Dia, Martinelli vai igualar o número de jogos do goleiro Fernando Henrique, que disputou 265 jogos com a camisa do Fluminense entre 2002 e 2010, e se tornar o jogador formado em Xerém com mais partidas pelo clube.

Martinelli ainda é o atleta revelado pelas categorias de base do Tricolor Carioca com mais vitórias no profissional (134) e com mais títulos. Além disso, é o jogador com mais partidas internacionais na história do clube (45).

Fluminense tenta voltar a vencer

Contra o Palmeiras, o Fluminense busca retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, depois de duas derrotas seguidas na competição. No último domingo, o Tricolor Carioca perdeu o clássico para o Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0.

A equipe do técnico Renato Gaúcho ocupa a 8ª posição, com 20 pontos conquistados.

Por outro lado, o Verdão, que venceu o Atlético-MG por 3 a 2 no último domingo, é o 4º colocado, com 26 pontos conquistados.